BM: Gazzeli çocuklar tehlikeye girecek

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 3 hafta sonra uygulayacağı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının Filistinli çocuklar üzerinde "feci bir etki" bırakacağını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail meclisinin onayladığı ve UNWRA'nın faaliyetlerini Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te sona erdirecek yasanın uygulanması için belirlenen tarihe 3 hafta kaldığını hatırlatan Dujarric, bunun, kurumun okullarındaki 50 bin çocuk ile eğitimden uzak kalan diğer 650 bin Filistinli çocuk üzerinde "feci bir etkisi olacağını" söyledi.

REKLAM

UNWRA'nın sağladığı hizmetlerin başka bir alternatifinin olmadığını yineleyen Dujarric, "Genel Sekreter, yorumlarında çok net bir şekilde, UNWRA artık çalışamazsa, işgalci güç olan İsrail'in, bu (UNWRA'nın sunduğu) hizmetleri sağlamakla yükümlü olacağını belirtti." ifadesini kullandı.