191 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos ile 180 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. insanı olan Elon Musk'ın uzay şirketleri NASA ihalesi yüzünden karşı karşıya geldi.
NASA 2.9 milyar dolarlık Ay'a iniş ihalesini Elon Musk'ın SpaceX'ine vermişti. Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ise astronotları 2024'te Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan iniş sistemini inşa etmek için yapılan sözleşmenin temel sorunları olduğunu belirterek mahkemeye gitti.
NASA'ya dava açan Blue Origin, kurumu ihale sürecinde teklifleri kural dışı bir biçimde değerlendirmekle suçladı. Bunun yanında NASA'nın ihale öncesinde anlaşmayı 2 şirkete vermesi bekleniyordu. Ancak sürpriz bir şekilde sadece SpaceX'e ihale verildi.
'İKİ ŞİRKET GEREKİYOR'
Blue Origin konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu sistemi inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğunu ifade etti. Açıklamada "Adil rekabetin tesisi ve ABD için Ay'a güvenli bir dönüş için bu dilekçede yer alan sorunların çözülmesi gerekiyor" denildi.
Buna karşılık NASA'nın keşif programı başkanı Kathy Lueders, kurumun bütçesinin iki şirketi seçmesini engellediğini belirtti.
NASA'nın 12 Ekim'e kadar yapılan suçlamalara yanıt vermesi gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!