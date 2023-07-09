Lee Ryan uçakta olay çıkardı
İngiliz Blue grubunun solisti Lee Ryan, Trabzon - İstanbul uçağında bir yolcuyla tartıştı. Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de katıldı. Başka bir yolcunun şikâyeti üzerine İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu
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İngiliz Blue grubunun solisti Lee Ryan'ın Trabzon - İstanbul uçağında ayaklarını önündeki koltuğa dayaması üzerine bir yolcu duruma tepki gösterdi. Ryan yolcuyla tartıştı. Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de dahil oldu.
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Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı. Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Lee Ryan, doktor talep etti.
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İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikâyetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.
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DAHA ÖNCEKİ UÇAK TARTIŞMASINDA TUTUKLANMIŞTI
Lee Ryan, daha önceki bir uçuşunda da sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen İngiliz şarkıcı, London City Havalimanı'nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.
Fotoğraflar: Avalon