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İngiliz Blue grubunun solisti Lee Ryan'ın Trabzon - İstanbul uçağında ayaklarını önündeki koltuğa dayaması üzerine bir yolcu duruma tepki gösterdi. Ryan yolcuyla tartıştı. Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de dahil oldu.

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Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı. Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Lee Ryan, doktor talep etti.

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İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikâyetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.

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