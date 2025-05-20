Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor

Zorlu Holding, 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili yatırımcıların endişelerini gidermek amacıyla, ülkenin en büyük kurumsal yeniden yapılandırma işlemlerinden birini gerçekleştirerek varlık satışları ve işten çıkarmalar için hazırlık yapıyor.

Bloomberg'in J.P. Morgan Securities tarafından geçen hafta düzenlenen ve Zorlu yönetiminin katıldığı bir yatırımcı toplantısına doğrudan katılan kaynaklardan aktardığına göre, faaliyetleri gayrimenkul ve tekstilden enerji ve imalata kadar uzanan firmanın arazi varlıkları da dahil olmak üzere varlık satışları öncelikli konu olarak öne çıkıyor.

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Kaynaklara göre Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Zorlu Holding iştirakı Vestel Elektronik, toplam işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 2.000 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Derlenen verilere göre, Vestel’in hisseleri bu yıl yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetti, 2029 vadeli dolar cinsi tahvillerinin değeri ise 80 sentin altında seyrediyor.

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Kaynaklara göre, Zorlu Holding kısa süre önce yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli, lira cinsinden borcunu, vadesi 15 yıla kadar olan euro cinsinden uzun vadeli kredilerle yeniden finanse etti. Ayrıca, potansiyel piyasa risklerine karşı tampon olarak 500 milyon euro (564 milyon dolar) tutarında ek finansman da sağlandı. Böylece, grubun kısa vadeli borç oranı yüzde 60’tan yüzde 40’a düşürüldü.

Nisan ayında Moody’s, şirketin zayıflayan likiditesi ve faaliyet performansı nedeniyle Vestel’in notunu Caa1’e düşürdü. Şirket, ilk çeyrekte 5,08 milyar lira (131 milyon dolar) net zarar açıkladı. ZORLU HOLDİNG CEO'SU YÜNGÜL: İŞTEN ÇIKARMA DOĞRU AMA TAMAMEN VERİMLİLİK İÇİN Konuya ilişkin Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül Bloomberg HT'nin Fokus programına katılarak değerlendirmede bulundu. Yüngül yayında "2 bin işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için" ifadelerini kullandı. Yüngül, işten çıkarmada üretim kapasitesinin olumsuz etkilenmeyeceğini, aksine artacağını belirtti. Yüngül borç ödeme konusunda bir problem olmadığını da vurguladı. Yüngül konuşmasında ayrıca "Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD'ye çevirdik, Eylül'de güzel haberler alacağız" dedi.