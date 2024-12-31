Blake Lively'ye destek veren Kate Beckinsale setlerde yaşadığı taciz olaylarını anlattı
Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davasını destekleyen Kate Beckinsale, setlerde kendisinin yaşadığı 'korkulu hikâyelerini' anlattı
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Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, rol arkadaşına cinsel taciz davası açan Blake Lively'ye destek verdiğini açıklarken, kendisinin setlerde yaşadığı taciz ve kötü muamele olaylarını bir video ile Instagram'da anlattı.
Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye yönelik cinsel taciz şikâyetinin ardından Kate Beckinsale de kendi korku hikâyelerini paylaştı.
Kate Beckinsale; "Lively'e bunun herkesin karşılaştığı eski bir sorun olduğunu vurguladığı için minnettarım. Bu durum devam ediyor" dedi.
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Kate Beckinsale, sette her gün sarhoş olan bir erkek oyuncunun kendisine hakaret ettiği set anısını anlattı.
"Ben ve ekip, onun repliklerini öğrenmesi için günde altı saat bekliyorduk" diyen Kate Beckinsale, "Bu, tüm film boyunca akşamları kızımı göremeyeceğim anlamına geliyordu. Stüdyonun cevabı, beklerken stüdyo alanında dolaşabilmem için bana bir bisiklet vermek oldu. Sonra, bana bu kişi 'kaltak' dedi" şeklinde konuştu.
"İki film setinde çok sıkı bir diyet ve egzersiz programına tabi tutuldum, adetim tamamen kesildi" diyen ünlü oyuncu, aksiyon filmlerinden birinde, erkek oyuncunun bir dövüş sahnesi çekerken kendisine fiziksel zarar verdiğini söyledi. Daha sonra yaralandığını söylediğinde oyuncular tarafından dışlandığını da ekledi.
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"Dövüş sahnesi sırasında bir kadına zarar verebilmenin heyecanını yaşayan belirli bir oyuncu türü var" diyen Kate Beckinsale; "Ben zarar gördüm, bunu kanıtlayan MR'lar vardı. Sanki sorun benmişim gibi hissettirildim, suçlandım ve bir sorun olduğunu söylediğim anda oyuncu kadrosu yemeklerinden dışlandım" ifadesini kullandı.
Kate Beckinsale, bir defasında bebeğini düşürdüğü günün hemen ardından yapmaya zorlandığı bir fotoğraf çekimini anlattı. "Yapamam. Kanamam var. Tanımadığım insanların önünde kıyafetlerimi değiştirip fotoğraf çekimi yapmak istemiyorum. Düşükten dolayı kan kaybediyorum" dediğini ancak kendisine, "Yapmak zorundasın, yoksa dava edilirsin" diye yanıt verildiğini söyledi.
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"Buna benzer 47 milyon hikâyem var" diyen kate Beckinsale; "18 yaşındaydım ve bir ekipte gerçekten güvendiğim biri tarafından tacize uğradım. Kadınları desteklemesiyle bilinen başrol oyuncusuna gittim ve bunun olduğunu söyledim. Bana 'Hayır, olmadı' dedi. Başka bir oyuncuya gittim ve az önce bu adam tarafından saldırıya uğradığımı söyledim ve 'Hayır, uğramadın' dedi" ifadesini kullandı.
Kate Beckinsale, kadınların setlerde başlarına gelen taciz olaylarının duyulmasının neden hâlâ imkansız olduğu konusunda, "Bunu söylersen, mahvolursun" yorumunu yaptı.
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Blake Lively, açtığı davada, Justin Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptığını iddia etmişti.
Blake Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini de öne sürmüştü. Lively, Baldoni'nin sürekli olarak kendisine çıplaklık içeren video veya kadın görüntüleri gösterdiğini ve cinsel yaşantısından bahsettiğini dile getirmişti.
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Blake Lively ayrıca, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra, kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürmüştü.
Justin Baldoni ve film stüdyosunun, "Lively'nin itibarını zedelemek için 'çok aşamalı bir plan' başlattığı" iddiası dava dosyasına girmişti.
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