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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar BlackBox'ta Aralık ayı sanatla dolu

        BlackBox'ta Aralık ayı sanatla dolu

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik mekânı BlackBox Aralık'ta resim, sanat tarihi, edebiyat ve opera gibi farklı alanlarda seminerlere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 00:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:07
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        Rönesans'tan Empresyonizm'e BlackBox'ta
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilhamla düzenlenen “Gül İrepoğlu Anlatıyor” seminerlerinin bu ayki konusu natürmortlar. 7 Aralık Cumartesi düzenlenecek “Elma Elma Söyle Bana, Benden Güzel Kim Ola? Natürmortların Sırları” başlıklı seminer, doğadaki türlü biçim ve renkteki meyveler ve sebzelerin ressamların yaratıcı fırçalarından tuvale nasıl taşındığına odaklanacak.

        Sanatçıların hayatları, kendilerini etkileyen sanat akımları, ilham kaynakları ve öne çıkan eserlerinin konu edildiği “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde 11 Aralık Çarşamba, sanatçı Zeki Faik İzer konuşulacak. Kübizm ile başladığı sanat hayatına ilerleyen dönemlerde desenler ve soyut figürlerle devam eden, d Grubu’nun kurucularından olan sanatçıyı torunu Prof. Dr. Ayşegül İzer anlatacak.

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        Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımını, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerle birlikte değerlendirdiği konuşmaları “Ayşegül 20. Yüzyılda”, 15 Aralık Pazar günü 1930’lar ile devam edecek

        Doç. Dr. Seda Yavuz, 18 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek “Avrupa Sanatında Natürmort: Rönesans’tan Empresyonizm’e” seminerinde natürmort resimleri, Rönesans döneminden başlayarak sembolik anlamları çerçevesinde çözümleyecek, kronolojik olarak bu sembolizmin günümüz sanatına yansımalarını inceleyecek.

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        “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” etkinliğinde bu ay Osmanlı İmparatorluğu’nun güzel sanatlar alanındaki ilk resim akademisi mercek altına alınacak. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, 21 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek “Payitaht’ın İlk Resim Akademisi” başlıklı seminerde, akademide ders veren eğitmenlerin Pera’daki hayatlarına da değinecek.

        “Opera’nın Perde Arkası”nın 22 Aralık Pazar günü düzenlenecek etkinliğinde sanatseverler cesur karakterleri ve zekice kurgulanmış entrikalarıyla Mozart’ın en sevilen eserlerinden “Figaro’nun Düğünü”nü, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansları eşliğinde izleyecek.

        24 Aralık Salı günü gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde BlackBox’ta yeni bir etkinlik serisi başlıyor: “Arka Kapak” başlıklı etkinlikte Dünya Klasikleri, Modern Klasikler ve Türk edebiyatının önemli eserleri, alanında uzman isimlerle konuşulacak. Arka Kapak’ın ilk bölümünde William Shakespeare’in Hamlet isimli eseri, çevirmen Emine Ayhan ile incelenecek.

        BlackBox'ta düzenlenen etkinliklerin biletlerine Biletix’ten ulaşılabilir.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #BlackBox
        #gül irepoğlu
        #resim
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