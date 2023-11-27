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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Black Friday’de ortalama sepet tutarı yüzde 75,6 arttı - Teknoloji Haberleri

        Black Friday’de ortalama sepet tutarı yüzde 75,6 arttı

        iyzico, 2023 Black Friday dönemindeki alışveriş istatistiklerini açıkladı. 24 Kasım Cuma 2023 günü üye iş yerlerindeki işlem hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 70 artarken ortalama sepet tutarı ise yüzde 75.6'lık artış gösterdi. Sepet tutarı 652 TL'den 1.145 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:53
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        Ortalama sepet tutarı yüzde 75,6 arttı
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        Her sene kasım ayının son cuma günü dünya çapında gerçekleştirilen büyük indirim kampanyaları bu sene de birçok mağazada sıralar oluşmasına sebep oldu. E-ticaret de Black Friday döneminin yine gözdelerinedn olmaya devam etti.

        İyzico'nun üye iş yerlerindeki işlem hacmine göre yayınladığı istatistiklere göre, 24 Kasım Cuma 2023 günü işlem hacmi geçen yıla kıyasla %70 arttı. Ortalama sepet tutarı ise %75.6’lık artış göstererek 652 TL’den 1.145 TL’ye yükseldi.

        Dijital cüzdan olan iyzico ile Öde’nin ortalama sepet tutarı geçen sene 1.072 TL iken, bu sene 2.000 TL’ye yükselerek geçen yıla göre %86.3 artış gösterdi. Ödeme tercihlerinde dijital cüzdan yönteminin payı %18 oldu.

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        İŞLEM HACİMİNİN YÜZDE 61,3'ÜNÜ KADINLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

        Cinsiyet dağılımına baktığımızda Black Friday’de işlem hacminin %61.3’ünü kadınlar, %38.7'sini ise erkekler gerçekleştirdi. Kadınların gerçekleştirdikleri işlemlerde iyzico ile Öde’yi erkeklere göre 1.23 kat daha fazla kullandığı dikkat çekti.

        Cinsiyet dağılımına göre alışveriş yapılan kategorilere baktığımızda kadınlar sırasıyla; Hazır Giyim, Kozmetik ve Çocuk&Bebek kategorilerinde öne çıkarken erkekler ise; Bilgisayar, Bilgisayar Donanım&Yazılım, Oto Parça Aksesuar ve Araç Kiralama kategorilerindeki alışveriş işlemleriyle öne çıktı.

        İSTANBUL ZİRVEDE, KARADENİZ YÜKSELİŞTE

        Geçen yıl işlem hacmi artışında Ege Bölgesi zirvedeyken bu yıl işlem hacmini en çok artıran bölge %86.3 ile Karadeniz oldu. Ayrıca Karadeniz Bölgesi, %75 işlem oranı ile kadınların en çok işlem gerçekleştirdiği bölge olarak dikkat çekiyor. 2023 Black Friday karnesinde Marmara Bölgesi ise işlemlerin %63.5’inde, hacmin ise %52’sine sahip olarak öne çıktı.

        %15’lik bir artışla kampanya döneminde işlem sayısını en çok artıran il Düzce olurken işlem hacmini artıran şehir ise %145 artış ile Iğdır oldu. İstanbul ise en çok işlem geçiren şehir olarak geçen yıl zirvedeki yerini korudu. Toplam işlemlerin %70’i İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde gerçekleşti.

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        İstanbul dışında en çok alışveriş yapılan iller ve alışverişteki yüzdelik payları sırasıyla;

        Ankara (%8.4) – İzmir (%6.3) – Antalya (%2.4) – Bursa (%2.3) – Kocaeli (%1.8)

        GİYİM KATEGORİSİ BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI

        2023 Black Friday döneminde işlem penetrasyonunu en çok artıran kategoriler geçen yıla kıyasla değişiklik göstermedi. Gıda sektörü geçen yıla kıyasla 2 katına çıkarak %110’luk bir artış yakaladı.

        Kategoriler sırasıyla giyim, gıda ve eğlence sektörleri yer aldı.

        BU YIL EN ÇOK 3 TAKSİT TERCİH EDİLDİ

        Bu yılki gerçekleşen alışverişlerde kredi kartı kullanımı geçen yıla göre 1.2 puan artarak %60’a ulaştı. Tüketicilerin bu yıl tek çekim ile ödeme oranı %75 iken taksitli işlem oranı %25 olarak gerçekleşti. Bu taksit işlemlerinin %76’sı 3 taksit ile gerçekleşti. 3 taksitli işlemler geçtiğimiz yıla göre 2 puan arttı.

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