04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pekçok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 80' varan indirimler yapıyor. Peki Black Friday ne zaman 2019? Black Friday nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Black Friday'a dair detaylar...
BLACK FRIDAY NEDİR?
ABD başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı Black Friday, bilinen diğer adıyla “Kara Cuma” kampanyaları Türkiye’ye de sıçradı. ABD’de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma - kasım ayının dördüncü cuma gününe özel olarak düzenlenen indirim kampanyaları furyası yapılıyor. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.
Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.
BLACK FRIDAY 2019 NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
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