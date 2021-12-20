'Bizden Haberler' 500. sayıya ulaştı

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Koç Topluluğu’nun kurumsal yayın organı Bizden Haberler, 500'üncü sayıya ulaştı. 1963 yılından bu yana kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden derginin özel sayısının kapağında, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un özel çizimine yer verildi.

500'üncü sayıya özel açıklamalarda bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, derginin Koç Topluluğu'nun yaptığı hizmetlerin en yakın tanığı olduğunu söyledi.

Koç, "Vehbi Koç’un asırlık şirket olma hedefi doğrultusunda Koç Topluluğu’nun ülkemize yaptığı hizmetlerin en yakın tanığı olan dergimiz, zamanın koşullarını kararlılıkla karşılama ve değişime ayak uydurma becerisinin de katkısıyla bugün 500’üncü sayısıyla sizlere ulaşmanın gururunu yaşıyor" diye konuştu.

Bizden Haberler'in kurum içi yayın olmanın ötesine geçtiğini belirten Koç, "Bizden Haberler, kuruluşundan itibaren içeriğini zenginleştirip etki alanını genişleterek bir kurum içi yayın olmanın çok ötesine geçti. Bu ülkenin aydınlık yarınları için attığımız her adımı, sarsılmaz bir inançla sahip çıktığımız değerlerimizi toplumumuzla doğrudan paylaşmanın en etkili araçlarından biri hâline geldi. Bugün pek çok paydaşımız Koç Topluluğu’nu 'güvenilir bir ortak' olarak nitelendiriyorsa, bunda Bizden Haberler dergisi aracılığıyla tesis ettiğimiz şeffaf ve dürüst iletişimin de önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Derginin belirsizliklerin yaşandığı en sıkıntı günlerde bile haber verme misyonunu yerine getirdiğini vurgulayan Koç, "Bizden Haberler’in, geçmişte olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de dijital çağın yayıncılık gerekleri çerçevesinde kendisini sürekli geliştirmeye devam ederek kurumsal yayıncılığın referans noktası olma görevini lâyıkıyla yerine getirmeye devam

edeceğine inanıyorum" görüşünü paylaştı.

'VEHBİ KOÇ ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN BİRBİRLERİNİ TANIMALARINI İSTEMİŞTİ'

Derginin özel sayısında, kurucusu ve 30 yıl boyunca okuyucuyla buluşmasını sağlayan Can Kıraç'ın görüşlerine de yer verildi.

Bizden Haberler’in hikayesini anlatan Kıraç, “İş hayatına atıldıktan sonra 1963 yılında İzmir’de Egemak şirketinin dergisi Bizden Haberler’i yayın hayatına sokmam ve sonra bu derginin Koç Topluluğu dergisi olması, yazarlığımın devamını sağlamıştı. Özel sektörün ilk şirket dergisinin hayata geçişi ise şöyle olmuştu. Egemak’ın Fiat traktör acenteleri sayısı 100’e yaklaşmıştı. Bu büyüklükteki bir ailenin birbirini tanıması Egemak ve Koç imajını kuvvetlendirecek, gelecek kuşaklara iz bırakmış olacaktı. Egemak yöneticileri olarak bu sinerjiyi bir dergi çıkararak sağlamaya karar vermiştik. Bu kararı vermemizde ise üniversite hayatımda kazandığım yazarlık deneyimlerimin faydası olmuştu. Vehbi Koç, Hulki Alisbah, Bernar Nahum ve İsak Eskinazis, 1963 Mart ayında Egemak genel kuruluna katılmak için İzmir’e gelmişlerdi. Ben de şirket müdürlüğümün altıncı yılının hesabını verecektim. Toplantı masasına Bizden Haberler dergisinin birinci sayısını koyarken büyük heyecan duymuştum. Vehbi Koç; ‘Bu neyin haberleri?’ diye ilk sorusunu sormuştu. Dergiyi incelikten sonra, ‘Bu iş iyi olmuş, şirketten haber vermek karşılıklı güveni destekler!’ demişti" dedi.

1968 yılında, Vehbi Koç'un kendisi için Koç Holding Otomotiv Grubu Koordinatörlüğü görevini üstlenme kararını verdiğini anlatan Kıraç, "Bu karar Bizden Haberler dergisinin önünde yeni bir yol açıyordu. Vehbi Bey, Bizden Haberler’in Koç Topluluğu dergisi olarak hayatına devam etmesini istemiş; 'Koç Topluluğu şirketlerinde çalışanların birbirlerini tanımalarına ve şirket faaliyetlerini öğrenmelerine yardım edecektir', diyerek yeni hedefi belirlemişti. Bu kararla beraber, Bizden Haberler’in daha profesyonel elemanlarca hazırlanması dönemi başlamış oluyordu" bilgilerini paylaştı.

ANADOL'UN İSMİNİN SEÇİLMESİNDE ROL OYNADI

Derginin uzun yıllar boyunca yayın yönetmenliğini üstlenen Kıraç, Türk otomotiv tarihine damgasını vuran Anadol’un isminin seçilmesi sürecinde de Bizden Haberler’in etkin bir rol oynadığını açıkladı.

Otomobilin isminin yapılan anket ile tespit edildiğini aktaran Can Kıraç, "Otosan’da yapılması kararlaştırılan otomobile verilecek isim herkesin zihnini kurcalıyordu. Bizden Haberler dergisi bu konuyu bir anketle tespit etmek teşebbüsünde bulunmuştu. Vehbi Bey, verilecek adın millete mal edilmesini istiyordu. İsim yarışmasına en çok on beş bin kişinin katılması bekleniyordu. Tahmin edilemeyen bir ilgiyle karşılaşılmış ve 86 bin 318 mektup ve telgraf alınmıştı. Jüri, gelen 18 bin öneri arasından seçilen Anadolu, Anadol, Otosan ve Veko isimlerini Koç Holding Yönetim Kurulu’na teklif etmeyi kararlaştırmıştı. Neticede Anadol ismi otomobil sanayii tarihimize girmiş oluyordu" ifadelerini kullandı.

'VİZYONUMUZU PAYDAŞLARIMIZI AKTARMA GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜ'

Derginin önsözünde 500'üncü sayıya ilişkin açıklamalarda bulunan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da, Bizden Haberler'in Koç Topluluğu ailesi içindeki iletişimi güçlü kıldığını söyledi.

Çakıroğlu, "1963 yılında Koç Otomotiv Grubu Mesleki ve Ticari Haberler Bülteni olarak yayın hayatına başlayan Bizden Haberler dergimizi, kurum dergiciliği alanında ilk olmanın verdiği sorumlulukla 500 sayıdır okurlarımızla buluşturuyoruz. Dergimiz, ilk günden bu yana Koç Topluluğu ailesi içindeki iletişimi güçlü ve etkin kılmak misyonu çerçevesinde, hem vizyon ve stratejilerimizi paydaşlarımıza aktarma hem de toplumu faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme görevini özenle sürdürdü" dedi.

Koç Topluluğu’nun geçmişi ve geleceği arasında köprü görevi üstlenen Bizden Haberler'in, medya ve iş dünyasının da takip ettiği bir yayına dönüştüğünü kaydeden Çakıroğlu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un dergi hakkındaki görüşlerini de aktardı.

Çakıroğlu, "Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un, "Televizyonu seyredersiniz geçer, radyoyu dinlersiniz unutulur; oysa yazılar kalıcıdır ve her zaman geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla Bizden Haberler’i arşivleyen kişi ve kuruluşlar Koç Topluluğu tarihi hakkında kıymetli bir dokümana sahip olurlar” sözünde işaret ettiği gibi dergimiz, tarihimizi, sahip olduğumuz kurumsal değerleri ve toplumsal sorumluluk bilincimizi paylaştığımız benzersiz bir mecra niteliğinde" diye konuştu.

'EN KÖKLÜ İLETİŞİM KANALLARIMIZDAN BİRİ'

Derginin 500'üncü sayısında görüşlerine yer verilen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ise, Bizden Haberler’in çağın gereklerine adapte olurken tarafsız ve bilgilendirici bir yayın olma özelliğinden ödün vermediğini kaydetti.

Kızıl, topluluk ile paydaşları arasında ortak bir kültür yaratılması konusunda derginin üstlendiği rolü değerlendirerek, "Kurumsal yayınlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurum içi iletişimin başarısına, birliktelik ve aidiyet duygularına önemli katkılar sağlıyor. Koç Topluluğu olarak, paydaşlarımıza tüm iletişim kanallarından en etkili şekilde ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Bizden Haberler de en köklü iletişim kanallarımızdan biri" dedi.

Bizden Haberler'in 500'üncü sayısında, derginin arşivinden seçilen sayfalara da yer verildi. Bunlar arasında derginin 1963 yılındaki ilk sayısında Vehbi Koç'un kaleme aldığı önsöz de yer aldı.

Vehbi Koç'un, 'Çıkarken' başlığı ile yazdığı önsözden, "Gayemiz, sizleri çalışmalarımızdan haberdar etmek ve bu işlerle ilgili dahilden ve hariçten alacağımız haberleri sizlere duyurmak; bu suretle daha ahenkli ve bilgili bir şekilde çalışarak aramızdaki münasebeti sıklaştırmak, daha verimli bir mesai temin etmektir. Bu bülten, teşkilatımız için bir tecrübe olacak, muvaffakiyetle yürüttüğümüz takdirde ileride Koç Camiası’na ait malumatı ihtiva eden daha esaslı bir bülten çıkartılacaktır" sözleri okuyuculara aktarıldı.

Derginin özel sayısında, Mustafa V. Koç Sor Ödülü ile Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı kazananlara da yer verildi.