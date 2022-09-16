Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) tarihi, hükümdarları, sınırları, başkenti ve özellikleri

1000 yıldan uzun bir süre boyunca 12 farklı hanedan ailesinin yönettiği Bizans Devleti imparatorları kimlerdir? İşte Bizans İmparatorluğu hakkında tüm detaylar…
Bizans İmparatorluğu Ne Zaman Kuruldu?
Üzerine gerçekleşen barbar akınlarının neticesinde Roma İmparatorluğu; M.S. 395 yılında ikiye bölünmüş ve doğu ile batı kesimlerini iki ayrı devlete teslim etmiştir. İmparatorluğun doğu kısmında kurulan imparatorluk ise Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu ismiyle anılmıştır. Ülkenin doğu kısmında imparatorluğu organize eden Bizans kurucusu ise 1. Konstantin’dir. Konstantin tarafından kurulan ve kendi adını verdiği Konstantinopolis (İstanbul) Doğu Roma başkenti olarak belirlenmiş ve Bizans İmparatorluğu kendisine tarih sahnesinde yer bulmayı başarmıştır.
Bizans İmparatorluğu Tarihi
I. Konstantin tarafından kurulan Bizans İmparatorluğu; I. Theodosius döneminde Hristiyanlığı devletin resmi dini olarak belirlemiştir. Bizans Devleti sınırları ise en geniş haline I. Justinianus döneminde ulaşmıştır. Bizans Devleti imparatorları arasında öne çıkan bir isim olan Justinianus döneminde sınırlar; Kuzey Afrika, İtalya, Doğu İspanya ve Batı Akdeniz sınırlarını da kapsamıştır.
610 yılında tahta geçen Herakleios döneminde doğuda Müslüman Araplar ve Perslerle uğraşan Bizans İmparatorluğu; Suriye, Filistin ve Mısır’ı Araplara kaybetmiştir. Yine bu dönemde Araplar başkent İstanbul’u birkaç kez kuşatmış fakat başarılı olamamışlardır.
Bizans İmparatorluğu altın çağını ise 867 ile 1056 yılları arasında yaşamıştır. Bu dönemde, daha önce kaybedilen Anadolu toprakları geri alınmış, Suriye ve Balkan coğrafyasında hâkimiyet sağlanmış ve Bulgar toprakları kontrol altına alınmıştır.
1071 yılında Selçuklular ile yapılan Malazgirt Savaşı’nda alınan yenilgiden ve gelen toprak kayıplarından sonra Bizans İmparatorluğu için resmen gerileme dönemi başlamıştır.
1204 yılında gerçekleşen 4. Haçlı Seferi’nde Haçlı orduları İstanbul’a gelerek şehri işgal etmiş ve yakıp yıkmışlardır. İstanbul’un işgalinden sonra Bizans bir Latin imparatorluğuna dönüşmüş; Haçlıların işgal edemediği Bizans topraklarında ise küçük Bizans devletleri kurulmuştur. İstanbul üzerindeki Latin işgalinin sona ermesi ise 1261 yılında 8. Mikhael döneminde gerçekleşmiştir.
Bu tarihten itibaren Bizans İmparatorluğu bir daha eski görkemli günlerine dönememiş ve batıda Sırplar ile doğuda Osmanlılar arasındaki bir coğrafyaya sıkışmıştır.
Bizans Devleti Ne Zaman Yıkıldı?
İstanbul; XI. Konstantin zamanında, Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed tarafından kuşatılmış ve 2 Nisan 1453 günü başlayan kuşatma 29 Mayıs 1453 günü Osmanlıların şehre girmesiyle sonuçlanmıştır. 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi aynı zamanda Bizans İmparatorluğu’nun sonu anlamına gelmiş ve 1000 yıldan uzun bir süre hüküm süren Doğu Roma yıkılışı gerçekleşmiştir.
Bizans Devleti İmparatorları
Tarih boyunca Bizans İmparatorluğu 12 farklı hanedan tarafından yönetilmiştir. Bu hanedanlar ise sırasıyla şu şekildedir:
- Theodosius Hanedanı (379-457).
- Leo Hanedanı (457-518).
- Justinus Hanedanı (518-602).
- Herakleios Hanedanı (610-711).
- İsaurya Hanedanı (717-802).
- Frigya Hanedanı (820-867).
- Makedon Hanedanı (867-1056).
- Dükas Hanedanı (1056-1081).
- Komnenos Hanedanı (1081-1185).
- Angelos Hanedanı (1185-1204).
- Laskaris Hanedanı (1204-1261).
- Palaiolouos Hanedanı (1261-1453).
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