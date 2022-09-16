Sasani İmparatorluğu tarihi, hükümdarları, sınırları, başkenti ve özellikleri

İnşa etmiş oldukları anıtlar, sahip oldukları ticaret yolları ve eğitim merkezleri ile dikkat çeken Sasaniler kurucusu kimdir? Sasani İmparatorluğu başkenti neresidir? İşte, tüm detaylar…

Sasani İmparatorluğu Ne Zaman Kuruldu?

Sasani İmparatorluğu; M.S. 224 yılında İran coğrafyasının önemli güçlerinden olan Part İmparatorluğu’na son vererek tarih sahnesine çıkmıştır. Sasaniler kurucusu; ilk olarak Persis’te egemenliğini sağlayan ve çevre eyaletlerin de kontrolünü elde ederek 224 yılında Part hâkimiyetine son veren 1. Ardeşir’dir.

Sasani İmparatorluğu Tarihi

İmparatorluğun kurucusu ve ilk hükümdarı olan 1. Ardeşir döneminde Sasani devleti sınırları, Horasan ve Merv ele geçirilerek kuzeybatı ve doğu yönünde genişlemiştir.

Ardeşir’den sonra gelen 1. Şapur dönemi ise Romalılarla mücadele ile geçmiş ve bu dönemde Antakya Sasani egemenliği altına girmiştir.

Sasani İmparatorluğu’nun ilk altın çağı ise 309 ile 379 yılları arasında yaşanmıştır. Bu dönemin önemli hükümdarlarından olan 2. Şapur döneminde Araplar üzerine düzenlenen seferlerle güney sınırı güvence altına alınmıştır. Yine bu dönemde Orta Asya üzerine yürünmüş ve Afganistan coğrafyası ele geçirilmiştir. Kazanılan bu zaferlerle birlikte kültürel anlamda da Sasani kültürü ve sanatı geniş coğrafyalara yayılma imkânı bulmuştur.

379 ile 498 yılları arasında ise Bizans İmparatorluğu ile bir dizi mücadeleye girişilmiştir. İki devlet arasında yapılan bir antlaşma ile Ermenistan coğrafyası paylaşılmıştır.