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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Biyometrik kartla parmak iziyle ödeme dönemi - Teknoloji Haberleri

        Biyometrik kartla parmak iziyle ödeme dönemi

        Garanti BBVA, biyometrik kredi kartını kullanıma sunduğunu duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Türkiye'nin ilk biyometrik doğrulama özelliğine sahip kartı olan Bonus Platinum Biyometrik Kartı hizmet ağına kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:35
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        Parmak iziyle ödeme dönemi
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        Kart sahipleri, Bonus Platinum Biyometrik Kart ile birlikte verilen parmak izi tanımlama kitiyle birkaç basit adımda kartlarına parmak izini tanımlıyor. Alışveriş esnasında da kartlarını POS cihazının temassız alanına yaklaştırıp parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek, parmak izinin doğrulanmasıyla ödemelerini saniyeler içinde, şifre girmeden tamamlayabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağrı Süzer, Türkiye'nin ödeme sistemleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerini sunduğunu bildirdi.

        Kendilerinin de Türkiye’nin en büyük ödeme platformlarını yıllardır keyifle müşterileri ile buluşturduklarını kaydeden Süzer, şu bilgileri verdi:

        "Sunduğumuz inovatif ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak her zaman en büyük önceliğimiz. 2010'da yine ilk kez Garanti BBVA'nın sunduğu temassız ödeme teknolojisi, pandemiyle giderek bir alışkanlığa dönüştü ve ilk tercih oldu. Ancak bugün Türkiye’de ayda ortalama 146 milyon kart işlemi halen şifre girilerek gerçekleşiyor. Ödemeler dünyasında her zaman dönüşüme öncülük eden, inovasyonu odağına alan ve kullanıcılarını sayısız yenilikle tanıştıran Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak Bonus Biyometrik kartla müşterilerimizi yepyeni bir teknoloji ile buluşturuyoruz. Artık ülkemizde alışverişlerde şifre yerine parmak iziyle ödeme dönemi başlıyor."

        "ÖDEMELER PARMAK İZİ OKUTARAK ŞİFRESİZ OLABİLECEK"

        Murat Çağrı Süzer, Bonus Platinum Biyometrik Kart ile müşterilerin artık ödemelerini parmak izi okutarak şifresiz, hızlıca ve güvenle gerçekleştirebileceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

        "Müşterilerimizi aynı zamanda PIN girme ya da hatırlama ve temassız limit belirleme zahmetinden de kurtarıyor, onların işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Bugün dünyada biyometrik bilgiler kişisel güvenliğin en yüksek doğrulama yöntemi kabul edilirken, biz de bu teknolojiyi Garanti BBVA kredi kartlarıyla müşterilerimize sunmaktan, yepyeni bir deneyimle hayatlarına değer yaratmaktan dolayı son derece mutluyuz. Teknolojimiz ve inovasyon kültürümüzle her zaman önde olmaya, müşterilerimiz ve sektörümüz için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."

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