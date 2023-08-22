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        Haberler Gündem Eğitim Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler tercih listelerini belirlemeden önce bölüm hakkında araştırma yapmakta ve kafalarındaki soru işaretlerini gidermek istemektedir. Peki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü nedir ve mezunları nerelerde iş bulabilir? Yazımızın devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:14
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        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü nedir?
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        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü son dönemlerde öğrenci adaylarının radarına takılmış göz önündeki bölümlerden bir tanesidir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olmayan öğrenciler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü nedir araştırması yaparak soru işaretlerini gidermeye çalışmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü, tıbbi cihazların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve onarımı gibi konuları kapsayan bir bölümdür. Bu bölümde öğrencilere biyomedikal mühendisliği, elektronik, bilgisayar bilimleri ve tıbbi cihazların kullanımıyla ilgili temel bilgiler verilir. Ayrıca, tıbbi cihazların hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında etkili ve güvenli bir şekilde kullanımı için teknik destek ve eğitim konuları da ele alınır. Ayrıca bir diğer merak edilen husus ise bölümün kaç yıl eğitim verdiğidir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl diye merak eden aday öğrenciler için bu bölümün 2 yıllık bir ön lisans programı olduğunu söyleyebiliriz.

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        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünü tercih edenler ya da yeni mezunlarının merak ettiği ortak nokta ise Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları iş olanakları konusudur. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları ne iş yapar diye merak eden aday öğrenci ve mezunları için mezunların iş imkanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

        • Tıbbi Cihaz Şirketleri: Mezunlar, tıbbi cihaz üreten veya satan şirketlerde Ar-Ge departmanlarında, üretim süreçlerinde, kalite kontrol birimlerinde veya teknik destek ekiplerinde çalışabilirler.
        • Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları: Mezunlar, hastanelerin tıbbi cihazların bakım ve onarımından sorumlu teknik servis birimlerinde görev alabilirler.
        • Sağlık Bakanlığı ve Denetim Kurumları: Mezunlar, tıbbi cihazların güvenliği ve uygunluğunu denetlemek veya düzenlemek amacıyla sağlık bakanlıklarında veya denetim kurumlarında çalışabilirler.
        • Özel Sağlık Kuruluşları: Mezunlar, özel sağlık kuruluşlarında tıbbi cihazların yönetimi ve bakımından sorumlu teknisyenler olarak çalışabilirler.
        • Akademik Kurumlar ve Araştırma Merkezleri: Mezunlar, üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde akademisyenler olarak çalışarak biyomedikal cihazlar üzerine araştırmalar yapabilirler.

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunlarının iş imkanları, tıbbi cihazların giderek daha fazla kullanılması ve teknolojinin sürekli gelişmesi nedeniyle oldukça geniştir. Sağlık sektöründeki büyüme ve yenilikler, bu mezunlar için talebi artırmaktadır. Ayrıca, tıbbi cihazların kalite, güvenlik ve etkinlik standartlarına uyması gerekliliği, bu alanda çalışacak profesyonellere olan ihtiyacı sürekli kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları nerede çalışır sorusunun cevabı gün geçtikçe çeşitlenmektedir.

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü dersleri, öğrencilere tıbbi cihazların tasarımı, üretimi, bakımı ve kullanımıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde verilen dersler, üniversite programına ve öğretim kurumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki dersler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünde yer alır:

        • Temel Tıbbi Bilimler: Tıp ve biyomedikal cihazlarla ilgili temel anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal bilgilerin verildiği dersler.
        • Elektronik Devreler: Elektrik ve elektronik alanındaki temel kavramlar, devre analizi ve tasarımı.
        • Dijital Elektronik: Dijital mantık ve devrelerin tasarımı ve uygulamaları.
        • Analog Elektronik: Analog devre tasarımı ve uygulamaları.
        • Biyomedikal Sinyaller ve Görüntü İşleme: Tıbbi cihazlardan elde edilen biyomedikal sinyallerin işlenmesi ve görüntülerin analizi.
        • Biyomateryaller: Biyomedikal cihazlarda kullanılan malzemelerin özellikleri ve seçimi.
        • Biyomedikal Cihaz Tasarımı: Tıbbi cihazların tasarımı, prototip oluşturma ve üretim süreçleri.
        • Tıbbi Cihazların Bakımı ve Onarımı: Tıbbi cihazların düzenli bakım ve onarım süreçleri.
        • Tıbbi Etik ve Güvenlik: Tıbbi cihazların etik kullanımı ve güvenlik standartları.
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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