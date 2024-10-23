Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.
Giriş: 23.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:05
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2024-1" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 3 bidonun içinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan ve amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.
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