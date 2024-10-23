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        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi

        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:05
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        Bitlis'te ele geçirildi
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        Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2024-1" operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 3 bidonun içinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan ve amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

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        #bitlis
        #patlayıcı madde
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