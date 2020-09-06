İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan duyurdu.

Soylu, "Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da, Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JİHA),Atak Helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.