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        Haberler Gündem Güvenlik Bitlis merkezli operasyonda teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor gözaltına alındı

        Bitlis merkezli operasyonda teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor gözaltına alındı

        Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:19
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        Bitlis'te terör operasyonu
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        Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü

        Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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