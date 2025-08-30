8. AMAZON NİLÜFERİ

Yaprakları üç metreye kadar büyüyebilen Amazon Nilüferi, devasa boyutlarıyla dikkat çeker. Kenarları üst üste gelmemek için kıvrılır, alt kısımları ise dikenlerle korunur. Olgun bir yaprak 45 kilograma kadar ağırlığı taşıyabilir. Çiçekleri yalnızca geceleri açar; ilk gece beyaz ve kokulu, ikinci gece ise pembe ve kokusuzdur. Bu olağanüstü dönüşüm, doğanın dengesini en güzel şekilde yansıtır.