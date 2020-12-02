AA

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkeye bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi, bulaşık alanda karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, bitki karantinası tazminat desteği kapsamında, fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedeli için, aynı alan kapsamında bir kereye mahsus kilogram başına 15 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi ağaçları içeren taş çekirdekli meyveler için ise yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedeli karşılığı aynı alanda bir kereye mahsus kilogram başına 3 lira destek sağlanacak.

Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan miktarı, şarka virüsünde ağaç sayısı üzerinden hesaplanarak yapılacak.

Bu yılın başından itibaren üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticilerin 26 Şubat 2021'e kadar başvuru dilekçesiyle kayıtlarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine başvurması gerekiyor.