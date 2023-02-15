2021 yılında AA'ya açıklamalarda bulunan İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çelik, konuyu detaylı bir şekilde ele alıyor.
Çelik, bu şekilde inşa edilen binaların birbirini desteklediği düşüncesinin doğru olmadığını söylüyor, "Bunlar seri halinde birbirine yapışık olarak inşa edildiği zaman depremde bunların davranışları birbirini etkiler. Çoğunlukla bu etkileşim de olumsuz yönde oluyor. Bu sıraların iki başındaki binalar önemli depremlerde çok ağır hasar alıyor veya yıkılıyor."