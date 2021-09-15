İki gün önce Walmart'ın Litecoin kabul etmeye başlayacağına dair bir yalan haberin yayılmasıyla dalgalanan kripto para piyasası dün bir süreliğine yaşadığı kararsız seyirin ardından yönünü yukarı çevirdi.
Bitcoin Asya ağırlıklı işlemlerde sabaha karşı 47.350 dolara kadar yükseldi. Ardından 46.900 dolara geriledi. Son gerilemeye rağmen günlük yükselişi yüzde 3.9 oldu.
Ethereum ise benzer bir şekilde yüzde 3.2'lik yükselişle 3.390 dolara çıktı.
KÂR SATIŞLARI GELDİ
12 Eylül'deki Alonzo hard forku öncesi 2.80 doları gören Cardano (ADA) henüz yaralarını saramadı. ADA bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0.2'lik düşüşle 2.38 dolara geriledi. Tabii ADA'daki düşüşte kâr satışlarının etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. ADA 1 ay öncesine göre hala yüzde 10 değer kazanmış durumda.
Benzer bir satış 12 Eylül'de ilk kez 61 doları aşan Avalanche'da da (AVAX) yaşandı. AVAX bugün yüzde 5 gerileyerek 53 dolara düşse de son 1 ayda yüzde 171 yükseldi.
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