Bitcoin'de toparlanma

Geçen hafta Çin'in kripto para işlem ve madenciliğine yönelik getirdiği yasaklarla sarsılan Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.6 yükselerek 44.220 dolara çıktı. Bitcoin geçen hafta Çin'den gelen haberle 41.000 doların altına düşmüştü.

Ethereum da yüzde 9.8 değer kazanarak 3.130 doları gördü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 90'ı son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.