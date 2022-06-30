Bitcoin yeniden kritik seviyenin altında

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Bitcoin hafta genelinde 20.000 doların üzerinde yatay bir seyir izlerken bu sabah sert bir düşüş yaşadı.

Bitcoin öğlen itibarıyla günlük yüzde 4.9 değer kaybederek 19.100 dolara geriledi. Ethereum da yüzde 6.9'luk düşüşle 1.048 dolara düştü.

Halihazırda Bitcoin son 10 gündür 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Özellikle Fed'in agresif adımlar atmasıyla, ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler risk iştahını sınırlıyordu.

Dün ise bu olumsuz rüzgarlara katkıda bulunacak bir gelişme yaşandı. Singapur merkezli kripto para hedge fonu Three Arrows Capital için tasfiye kararı alındı. Piyasadaki düşüş sonrası likidite sorunu çeken fona yatırımcılar İngiliz Virgin Adaları'nda alacaklarını tahsil edemedikleri için dava açmıştı. Mahkeme fonun iflas ettiği gerekçesiyle tasfiye edilmesine karar verdi.