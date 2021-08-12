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20 Temmuz'dan 9 Ağustos'a kadar olan süreçte yaklaşık yüzde 54 yükselen Bitcoin son 4 gündür 46.000 seviyesini aşmaya çalışıyor.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.32 düşüşle 45.527 dolara geriledi. Olağanüstü bir haber akışı olmaz ise bugün yeniden önceki 3 günde olduğu gibi 46.000 doların kalıcı olarak aşılıp aşılmayacağı takip edilecek.

Ethereum ise günlük yüzde 0.3 yükselişle 3.172 dolara çıktı. Genel olarak kripto paralar yatay bir seyir izlese de bu sabah itibarıyla altcoinlerde olumlu rüzgarlar estiği söylenebilir.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 83'ü son 24 saatte dolar bazında değer artışı yaşadı.