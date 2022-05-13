Bitcoin UST ve LUNA yaralarını sarmaya çalışıyor! 13 Mayıs Bitcoin ne kadar, kaç dolar ve yükselecek mi?

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün bir toparlanma yaşanıyor. Dün Bitcoin TerraUSD (UST) ve LUNA krizinin yarattığı güvensizlik ve LUNA Vakfı'nın satışlarının etkisiyle 26.350 dolara kadar düşmüştü.

Bu sabah ise Bitcoin yeniden 30.000 dolarlık psikolojik seviyesinin üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 10 yükselerek 30.300 doları aştı.

Bu yükseliş piyasa geneline de yayıldı. Ethereum dün 1.859 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise yüzde 12'lik yükselişle 2.080 doları aştı.

AVAX YÜZDE 31 YÜKSELDİ

Binance Coin günlük yüzde 26 değer kazanırken, Cardano yüzde 28, Solana yüzde 16, Dogecoin ise yüzde 21 yükseldi.

LUNA Vakfı'nın rezerv parası olduğu için yaşanan krizde en büyük darbelerden birisi Avalanche (AVAX) yemişti. Kriz öncesi 68 dolar olan AVAX dün 23.5 dolara kadar geriledi. Bugün ise yüzde 31'lik yükselişle 34 dolara çıktı.

UST HALA 1 DOLAR OLAMADI

Krizi tetikleyen sabit coin UST'nin vaat edildiği gibi 1 dolarda sabit kalamaması olmuştu. Piyasada ABD enflasyon verisinin etkisiyle düşüş yaşanırken UST'de likidite sorunu yaşandı ve bu yüzden 1 dolar olması gereken değeri bir anda düşmeye başladı.

Bugün itibarıyla UST 0.17 dolardan işlem görüyor. UST yaratılması için 1 dolarlık LUNA yakılması gerekiyor. Dolayısıyla UST'ye istikrar kazandırmak isteyen LUNA Vakfı LUNA arzını artırdı. Bunun sonucu olarak 0.00005 dolara düştü. Düşüşe rağmen milyarlarca yeni LUNA piyasaya sürüldüğü için kripto apranın piyasa değeri dün 150 milyon doların altına gerilemişken, bugün 380 milyon dolara çıktı.

Analistler LUNA'daki kurtarma çabalarının takip edileceğini, ilk şok atlatılsa da risk iştahının henüz eski seviyelerine dönmediğini belirtti. Bunun yanında UST krizinin etkilerinin azalmasıyla piyasanın asıl gündemi olan enflasyon ve Fed'in buna karşı atacağı adımlara odaklanılacağını ifade etti.

DÜŞÜŞ ABD VERİSİYLE BAŞLAMIŞTI

ABD'de nisan ayında enflasyon yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştı. Aslında Bitcoin ilk olarak bu veri sebebiyle 30.000 doların altını görmüştü. Fed'in daha sert sıkılaşma adımları atmak zorunda kalacağına dair beklenti tahvil getirilerini yükseltirken borsa ve kripto paralarda çıkış yaşanmasına yol açtı.

Ancak UST krizi düşüşü hızlandırdı ve dün Bitcoin 27.000 doların altını gördü.