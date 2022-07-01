Bitcoin tarihinin en kötü ayı

Haziran ayını yüzde 41 ile tarihinin en değer Bitcoin dün gece saatlerinde 18.729 dolara kadar geriledi. Buradan gelen tepki alımlarıyla sabah karşı saat 2.45 civarında 19.000 dolara geri çıktı. 19.000 doların aşılmasıyla ise bir anda sert bir yükseliş yaşandı. Saat 3.35'te 20.632 dolara kadar yükseldi. Yani 50 dakikada yüzde 8.5 yükseldi.
Ancak bu sefer de satışlar gelmeye başladı. Sabah 6.00 olduğunda Bitcoin yeniden 20.000 doların altına geriledi.
Bugün saat 13.55 itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.6 yükselerek 19.175 dolardan işlem gördü. Analistler 19.000 doların yeniden görülmesiyle alım emirlerinin devreye girdiğini, Asya borsalarının açılışta düşmesiyle kripto paralarda bun paralel bir düşüş yaşandığını belirtti.
EN SERT DÜŞÜŞLER
Temmuzun ilk gününde sert hareketler yaşayan Bitcoin haziran ayında yüzde 41 düşerek tarihinin en büyük aylık düşüşüne imza attı. 2010'a kadar giden verilere göre Bitcoin geçen aydan önce en büyük düşüşünü yüzde 40 ile Eylül 2011'de yaşamıştı. Mayıs 2021'de yüzde 37.5 değer kaybeden Bitcoin, Kasım 2018'de yüzde 37, Mart 2020'de ise yüzde 24.7 düşmüştü. Bunlar dünyanın en popüler kripto parasının en kötü ayları olarak kayıtlara geçti. Bitcoin haziran başında 31.900 doların üzerinde seyrediyordu.
Mayıs ayında TerraUSD ve LUNA'nın 60 milyar dolarlık çöküşüyle sarsılan kripto para piyasasında resesyon endişeleriyle küresel piyasalarda düşen risk iştahına paralel bir gerileme yaşandı. Ancak kripto para fonlama şirketi Celcius'un müşteri çekimlerini durdurması ve kripto hedge fonu ThreeArrows Capital'ın iflası olumsuz rüzgarlara katkıda bulundu.
ETHEREUM YÜZDE 48 ERİDİ
Haziran ayında piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto par olan Ethereum ise yüzde 48 değer kaybetti. Ethereum bu öğlen itibarıyla ise günlük yüzde 2.5 değer kazanarak 1.050 dolara çıktı.
Bugün Binance Coin yüzde 5.1, Cardano (ADA) yüzde 1.95, Ripple yüzde 2.1, Solana yüzde 2.6, Dogecoin ise yüzde 2.7'lik yükselişler kaydetti.
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