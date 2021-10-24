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Salı günü ilk Bitcoin vadeli borsa fonu (ETF) New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. ETF'nin gördüğü yoğun ilgiyle çarşamaba günü Bitcoin 66.930 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Rekorun ertesi günü Bitcoin yeniden 66.000 doların üzerine çıktı ancak bu seviyede kalıcı olamadı. Cuma akşamı Bitcoin 62.000 doların altına geriledi ve haftasonu şu ana kadar 60.000-62.000 dolar aralığında bir seyir izledi.

Pazar sabahı itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.1 değer kaybederek 60.820 dolara geriledi.

Buna karşılık dünyanın en büyük 2. kripto parası Ethereum ise günlük yüzde 2 yükselişle 4.100 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 0.1 değer kazanarak 481 dolara çıkarken, Cardano (ADA) yüzde 0.9'luk düşüşle 2.14 dolara geriledi.

1 AYDA YÜZDE 32 YÜKSELDİ

Zirveye göre düşüş yaşasa da Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yüzde 32 yükseldi. Ethereum'un aylık yükselişi ise yüzde 35'i buldu.

Son 1 ayın en dikkat çekici yükselişi ise SHIBA INU'dan geldi. Elon Musk'ın tweetlerinden de destek bulan SHIBA, son 1 ayda yüzde 430 yükseldi. Toplam 15.6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.