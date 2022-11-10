VE BINANCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bitcoin TSİ 20.30 itibarıyla kaybederek 16.979 dolara kadar düştü. Gece saatlerinde ise Binance resmi olarak FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Söz konusu açıklamada "Yapılan inceleme sonucu ve müşteri varlıklarının usülsüz bir şekilde kullanıldığına dair haberler ve ABD'deki soruşturma iddiaları sonrasında FTX.com'un satın alınmasından vazgeçilmiştir" denildi.