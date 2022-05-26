Bitcoin'de yatay seyir

HABERTURK.COM

Bitcoin yaklaşık 2 haftadır olduğu gibi 30.000 dolar civarındaki seyrini sürdürüyor. Dünyanın en popüler kripto parası bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.2 düşerek 29.700 dolarla yatay bir seyir izledi.

Ethereum ise yüzde 2.5'lik değer kaybıyla 1.925 dolara çekildi. Binance Coin yüzde 3.1 düşerken, Cardano yüzde 3, Solana yüzde 5.7, Dogecoin ise yüzde 2.8 değer kaybetti.

Günün en dikkat çekici düşüşlerinden birisi ise Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX yüzde 10.7 değer kaybederek 25.40 dolara geriledi.

AVAX 9 Mayıs'ta başlayan TerrasUSD ve LUNA çöküşünden en fazla etkilenen kripto para olmuştu. Bunun nedeni Terra ağının yaratıcısı Terraform Labs (TFL) ve Luna Vakfı'nın (LFG) rezerv para olarak AVAX tutması.

KRİZ ÖNCESİ 51 DOLARDI

9 Mayıs'ta UST krizi patlak vermeden önce AVAX 51 dolar civarında seyrediyordu. İki proje arasında teknik bir bağ olmasa da Luna Vakfı'nın elinde AVAX rezervi bulunması bu kripto para üzerinde ek satış baskısı yarattı. AVAX 12 Mayıs'ta 23.5 dolara kadar geriledi.

Son olarak Avalanche'dan yapılan açıklamada "TFL 1 yıl satmama kısıtlamasıyla 1.09 milyon AVAX aldı. Bu miktar, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.5'ine denk geliyor. LFG, Terra rezerv ağında kullanmak üzere 1.97 milyon AVAX satın aldı. Bu, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.9'unu temsil ediyor. LFG, Terra chain çatalı kapsamında AVAX kullanacağına dair bir plan açıklamadı" ifadeleri kullanıldı.

Luna Vakfı da geçen hafta henüz AVAX satmadığını açıklamıştı.