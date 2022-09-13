Bitcoin'de yükseliş sürüyor

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ABD ve Avrupa'da para politikalarındaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla artan risk iştahı kripto para piyasasına olumlu yansımaya devam ediyor.

Bitcoin bu sbah itibarıyla son 24 saatte yüzde 3.4 yükselerek 22.295 dolara çıktı. Benzer şekilde Ethereum ise 1.715-1.780 dolar aralığındaki yatay seyrini sürdürmeyi devam etti. Son 1 haftada Bitcoin yatırımcısına yüzde 12.7 kazandırırken Ethereum yüzde 5.7 yükseldi.

ABD'de Fed'den 21 Eylül'de 75 baz puanlık faiz artırımı beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) da ekimde 75 baz puanlık bir artırım geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Faiz artırım beklentileri ve bunun tahvil getirilerinde yarattığı artış yıl genelinde kripto paralarda satışa yol açmıştı. Ancak 2022'de ilk kez büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadelede izleyeceği yol bu kadar netleşti. Belirsizliklerdeki düşüş risk iştahını artırdı.

'BİRLEŞME' BEKLENİYOR

Bunun yanında beklenen 'Ethereum birleşmesi' de kripto para piyasasındaki olumlu rüzgarlara katkıda bulunuyor.

15 Eylül'de başlayacak Ethereum tarihinin en büyük güncellemesiyle bu kripto para ağının temel teknolojisi iş kanıtı (proof of work) sisteminden hisse kanıtı (proof of stake) sistemine değişecek. Böylece madencilikte karmaşık bilgisayar hesaplamaları değil kullanıcıların teyidi yeterli olacak. Bu güncellemeyle beraber Ethereum'da elektrik tüketiminin mevcut seviyesinin yüzde 1'ine düşeceği iddia ediliyor.