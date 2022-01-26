Bitcoin'de yükseliş

20 Ocak'ta 43.000 doların üzerini görmesinin ardından 4 gün üst üste düşüş kaydeden Bitcoin dün yönünü yukarı çevirmişti.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde yüzde 4.7 yükselerek 37.700 dolara çıktı.

Ethereum da yüzde 4 değer kazanarak 2.486 dolara yükseldi. Binan Coin yüzde 6'lık yükselişle 380 doların üzerine tırmanırken en dikkat çekici hareketlerden birisi Avalanche'ta (AVAX) yaşandı.

AVAX günlük yüzde 11 yükselerek 69 doları aştı.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 91'i son 24 saatte değer kazancına imza attı.