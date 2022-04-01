Pazartesi günü hızlı bir yükselişle 48.000 doların üzerini gören Bitcoin buradan gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirmişti.
Bugün ise kripto para piyasasında düşüşler hızlandı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.8 değer kaybederek bu sabah itibarıyla 44.890 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum ise yüzde 3.8 düşüşle 3.269 dolara düştü.
İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında kayıp yaşamayan sadece Solana oldu. Solana'da günlük yüzde 0.9 yükseliş yaşandı.
COINBASE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA
Son düşüşte Avrupa Birliği Parlamentosu'nda kabul edilen yeni kripto para yasası etkkili oldu. Kabul edilen yasaya göre 1000 Euro ve üzerindeki tüm işlemlerde diğer finansal varlıklara uygulanan kara parayla mücadele kuralları geçerli olacak. Coinbase CEO'su Brian Armstrong konuyla ilgili oylama öncesinde yaptığı açıklamada bu yasayla beraber eğer bir kullanıcı platformdan başka bir cüzdana 1000 Euro ve üzerinde bir kripto para transferi yapacaksa, kullanıcıları olmayan diğer cüzdan sahibinin de kimlik bilgilerine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.
Yasayla ayrıca anonim tüm kripto para işlemlerinin yasayla yasaklanması öngörülüyor. Yasaya göre kripto para transferlerinde alıcı ve satıcının kimler olduğunun şeffaf bir şekilde beyan edilmesi zorunlu tutulacak.
Şu anda kripto para borsalarına kayıt olurken halihazırda genel olarak kimlik bilgileri platforma sağlanıyor. Ancak birçok borsada eğer banka havalesiyle para yollanmayacaksa, sadece kripto para yollanarak işlem yapılacaksa kimlik verme zorunluluğu bulunmuyor. Tabii bu uygulama belli limitin altındaki işlemleri kapsıyor.
Söz konusu yasa ile borsalar arasında Bitcoin gibi kripto paraları transfer ederek alım-satım yapan küçük yatırımcının hareket alanının kısıtlanabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla tüm detaylar netleşmemiş olsa da bu yasa piyasa tarafından olumsuz karşılandı.
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