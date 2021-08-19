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Cumartesi ve pazartesi günleri 48.000 doları zorlayan Bitcoin bu seviyeyi kıramayınca yönünü aşağı çevirdi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 3.5 değer kaybederek 44.393 dolara geriledi. Hafta başında yatırımcının gözü 50.000 dolar seviyesindeydi. Ancak beklenen yükselişin yaşanmaması daha fazla satışı beraberinde getirdi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 2.3 düşüşle 2.990 dolara kadar geriledi.

Son günlerde bir anlamda 'ayılarla' 'boğaların' amansız bir mücadelesine sahne olan Bitcoin'in bugün 45.000 doların altında kalıp kalmayacağı takip edilecek. Analistler bu durumda 42.000 doların gündeme gelebileceğini, yukarı yönlü bir harekette ise 48.400 doların direnç seviyesi olduğunu ifade etti.

Bu sabah itibarıyla piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 73'ü son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.