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20 Temmuz'da 30.000 doların ardını gören ve ardından 10 gün üst üste geçen Bitcoin bu kez düşüşe geçti. Bitcoin dün 42.000 doların üzerini görmüştü.

Bu sabah itibarıyla ise Bitcoin 39.730 dolara geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.2 düştü. Dün 2.700 doların kıyısından dönen Ethereum da benzer şekilde 2.550 dolara çekildi.

Bitcoin'de yaşanan son düşüşte Çin Merkez Bankası'nın kripto parayla yapılan işlemlere yönelik denetim ve kısıtlamaları artıracağını açıklaması etkili oldu.