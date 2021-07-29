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Tam 1 hafta önce 30.000 doların altını gören Bitcoin hızlı bir şekilde toparlandı. Dün 40.850 dolara kadar çıktı. Ancak Bitcoin önemli bir psikolojik sınır olarak kabul edilen 40.000 doları henüz kalıcı bir şekilde kıramadı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 40.004 dolara çıktı. Ancak anlık olarak kritik seviyenin bir üstüne çıkıyor, bir altına iniyor. Dün akşam açıklanan Fed kararının ise şu ana kadar fiyatlamada bir etkisi görülmedi.

HAFTALIK YÜKSELİŞ YÜZDE 15

Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0.7 değer kazanırken Ethereum da yüzde 0.5'lik yükselişle 2.300 dolar civarına yerleşti. Son 1 haftada dolar bazında Ethereum yüzde 15, Bitcoin ise yüzde 25 kazandırdı.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 71'i son 24 saatte değer kazandı. Ancak artışlar da düşüşler de genel olarak sınırlı oldu. Yani Bitcoin'deki yatay seyir altcoinlerde de şu ana kadar görüldü.