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Salı günü 30.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah 32.850 dolara kadar yükseldi. Ardından 32.464 dolara geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.6 değer kazandı.

Ethereum da benzer şekilde 2.091 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 2.075 dolara çekildi. Son düşüşe rağmen Ethereum günlük yüzde 3.1 yükseliş kaydetti. Dogecoin ise 0.19 dolar civarındaki seyrini sürdürdü.

Salı gününden sonra gerçekleşen yükselişlerde gelen tepki alımları ile Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın açıklamaları etkili oldu. Musk, Tesla'nın yakında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayabileceğini ve hala bir 'Bitcoin destekçisi' olduğunu ifade etti.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 85'i son 24 saatte dolar bazında değer kazandı.