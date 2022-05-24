Bitcoin 30.000 doları yine kıramadı: Nasdaq ile ayrıştı

HABERTURK.COM

İki hafta önce yaşanan TerraUSD (UST) ve LUNA çöküşünün ardından Bitcoin 30.000 dolar civarındaki kararsız seyrini sürdürüyor.

Dün 30.550 dolara kadar yükselen Bitcoin ardından yeniden düşüşe geçti. Bu sabah itibarıyla dünyanın en popüler kripto parası günlük yüzde 3.5 değer kaybederek 29.350 dolara geriledi.

Bitcoin'in 30.000 dolar civarındaki dansı devam ederken Ethereum da kendi kritik seviyesi olan 2000 dolara takılmış durumda. Dün 2.080 dolara kadar yükselen Ethereum bu sabah itibarıyla yüzde 3.9 düşüşle 1.975 dolara geriledi.

NASDAQ'LA AYRIŞTI

Bitcoin neredeyse bir sabit coin gibi hareket ederken dün Nasdaq'tan ayrı hareket etmesi dikkat çekti. Son aylarda Bitcoin teknoloji devlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsası ile paralel hareket ediyordu. Dün ise Nasdaq bileşik endeksi yüzde 1.6 yükselirken Bitcoin düşüşe geçti.