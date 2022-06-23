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Bitcoin'in 20.000 dolar civarındaki dalgalı seyri yeni güne de taşındı. Dün gece Bitcoin 19.848 dolara kadar geriledi.

Bu düşüşte Fed Başkanı Jerome Powell'ın resesyon ihtimalinin kesinlikle var olduğunu açıklaması etkili oldu. Powell'ın açıklamalar öncesi dün yüzde 0.2'lik günlük yükseliş kaydeden Nasdaq, günü yüzde 0.15'lik düşüşle tamamladı. Kripto paralar da son dönemde sık sık görüldüğü gibi borsalara paralel hareket etti.

ETHEREUM 1000 DOLARIN ÜZERİNDE

Bu sabah ise Bitcoin yeniden 20.400 doların üzerine tırmandı. Günlük yükselişi yüzde 1.4'ü buldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise dün gece 1.049 dolara kadar düşmesinin ardından bugün 1.090 doları aştı. Ethereum günlük yüzde 1.5 yükseldi.

TSİ 10.45 itibarıyla son 24 saatte Binance Coin yüzde 4.7, Cardano (ADA) yüzde 1.1, Ripple yüzde 1.6, Solana yüzde 5.6, Dogecoin ise yüzde 2.5 değer kazancına imza attı.