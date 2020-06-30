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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),BIST-30 Endeksi'nde açığa satış yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı. Açığa satış yasağının BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında devam edeceği belirtildi.

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Hisse senetleri piyasasına ilişkin olarak 16 Ekim 2019, 28 Şubat 2020 ve 2 Mart 2020'de açığa satış ve hisse senedi ödünç vermeye ilişkin yasaklar içeren düzenlemelere gidilmişti. Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI geçtiğimiz günlerde, hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği ve bir alt endekse düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Takasbank, bugün yaptığı açıklama ile Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini

optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan BIST-30'da açığa satış yasağının kaldırılmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Bilindiği üzere, Kurulumuz Karar Organı’nın 16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli kararları ile Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) pay piyasalarında;

A) Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, B) Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmişti.

Kurulumuzca konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerin tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması, yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul “BIST 30 Endeksi” kapsamında yer alan pay senetlerinin Takasbank tarafından geliştirilen “Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği dikkate alınarak, Kurulumuz Karar Organı’nın 30.06.2020 tarihli toplantısında; 16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,

A) 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına, B) BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020 tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine, C) Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir.''

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