Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),BIST-30 Endeksi'nde açığa satış yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı. Açığa satış yasağının BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında devam edeceği belirtildi.
MSCI 'BİR ALT LİGE DÜŞÜREBİLİRİZ' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Hisse senetleri piyasasına ilişkin olarak 16 Ekim 2019, 28 Şubat 2020 ve 2 Mart 2020'de açığa satış ve hisse senedi ödünç vermeye ilişkin yasaklar içeren düzenlemelere gidilmişti. Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI geçtiğimiz günlerde, hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği ve bir alt endekse düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu.
Takasbank, bugün yaptığı açıklama ile Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini
optimize edecek teknik geliştirmelerini tamamladığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan BIST-30'da açığa satış yasağının kaldırılmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
''Bilindiği üzere, Kurulumuz Karar Organı’nın 16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli kararları ile Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) pay piyasalarında;
Kurulumuzca konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerin tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması, yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul “BIST 30 Endeksi” kapsamında yer alan pay senetlerinin Takasbank tarafından geliştirilen “Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği dikkate alınarak, Kurulumuz Karar Organı’nın 30.06.2020 tarihli toplantısında; 16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,
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