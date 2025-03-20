BIST 100 yeniden 10 bin puanı aştı - Borsa Haberleri

BIST 100 yeniden 10 bin puanı aştı - Borsa Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirdi.

Dün yüzde 8.7 gerileyen BIST 100 endeksi bugün TSİ 11.10 itibarıyla yüzde 2.34'lük yükselişle 10 bin 90 puana çıktı.

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Yurt içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci takip edilirken küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.