Bisküvili pasta nasıl yapılır? İşte bisküvili pasta tarifi ve malzemeleri hbrt

Bisküvili pasta nasıl yapılır? Çoğu kişinin çocukluk anılarına canlandıran şimdiki çocuklarında aynı neşeyle yediği yumuşacık bisküvi katlarından oluşan milli pastamız. Denemeyen kalmamıştır ancak bir de bizim tarifimizi deneyin.

Bisküvili Pasta Malzemeler:

3 paket pötibör bisküvi

Kakaolu puding için;

6 su bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

9 yemek kaşığı tozşeker

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Çilek

Bisküvili Pasta Yapılışı:

Öncelikli olarak puding malzemelerini tencerede orta ateşte karıştırarak pişirip kıvam aldırın.

Sonra pastayı yapmak istediğiniz tepsinin altını biraz ıslatıp bisküvilerinizi dizin. Pudingden ilk katın üzerine biraz gezdirin.

Puding ve bisküviyi bitirene kadar eşit bir şekilde üst üste dizin.

Ilık halen pastanızı buzdolabında 2 saate kadar dinlendirin.

Servis aşamasına gelince dilimlere ayırın ve süsleyin.

Süsleme için sadece çilek kullanmaya bilirsiniz Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı, dövülmüş fındık veya ceviz, mevsim meyveleri, rendelenmiş çikolata, damla çikolatayla süsleme işlemi yapabilirsiniz.