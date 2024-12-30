Bisküvili İrmik Tatlısı Tarifi: Bisküvili İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Diyelim ki çat kapı bir misafiriniz geldi ya da gün içerisinde mutfağa girmek için pek de fazla zamanınız yok. İşte bu durumda yapabileceğiniz kolay ve az malzemeli bu tatlı tarifi sizin için büyük bir kurtarıcı olabilir. Peki bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır? Davet sofralarının en sevilen tatlılarından biri olan bisküvili irmik tatlısının yapılışı ile ilgili tüm merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

REKLAM advertisement1 BİSKÜVİLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ Hemen hemen bütün malzemelerini evde rahatlıkla bulabileceğiniz bisküvili irmik pastası az malzemeli oluşuyla da son derece pratik tatlılardan biridir. İşte bisküvili irmik tatlısı için gereken malzemeler… Bisküvili irmik tatlısı malzemeleri: • 1 litre süt • 1 su bardağı irmik • 1 su bardağı toz şeker

• 1 paket vanilya • 1 yemek kaşığı tereyağı • 1 paket bisküvi (200 gram) Bisküvili irmik tatlısının üzeri için; • Yarım paket bisküvi (100 gram) REKLAM BİSKÜVİLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? “Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı hafif tatlılardan hoşlanan kişiler tarafından sıkça merak edilir. Bisküvili irmik tatlısı yapılışı son derece basit ve pratik olan bir tatlıdır. İşte bisküvili irmik tatlısının yapılışı ile ilgili tüm detaylar…

Bisküvili irmik tatlısı yapımı öncesinde şu bilgilere göz atmak isteyebilirsiniz; • 2 – 4 kişilik • 15 dakika hazırlık süresi • 15 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 290 kalori İşte herkes tarafından sevilen ve yapımı merak edilen bisküvili irmik tatlısı tarifi: • İlk olarak derin bir tencerenin içerisine süt, irmik ve toz şekeri alın ve ocağa yerleştirin.

• Süt, irmik ve toz şeker karışımını orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. • İrmikli muhallebi koyu bir kıvam alıp kaynamaya başladığında irmikli muhallebinin içerisine vanilyayı ve tereyağını ekleyin. Terayeğı eriyene kadar irmikli muhallebiyi karıştırmaya devam edin. • İrmikli muhallebi hazır olduğunda ocağın altını kapatın ve tencereyi ocaktan alarak irmikli muhallebiyi dinlenmesi için bir kenara alın.

• Tatlınızı hazırlayacağınız kalıbın içerisine bir sıra bisküvi dizin. • Dizmiş olduğunuz bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğunuz irmikli muhallebiyi eşit bir şekilde dökün ve bir spatula yardımıyla düzeltin. • İrmikli muhallebiyi döktükten sonra bir kat daha bisküvi dizin ve kalan irmikli muhallebiyi dökün ve eşit bir şekilde yayın.

• Ardından bisküvili irmik tatlısını en az 2 – 3 saat boyunca dinlenmesi için buzdolabına yerleştirin. • Bisküvili irmik tatlısı hazır. İsteğinize göre süsleyerek servis edebilirsiniz. BİSKÜVİLİ İRMİK TATLISI TARİFİ için PÜF NOKTALARI Bisküvili irmik tatlısını çok daha lezzetli yapmak ve güzel bir sunum ile servis etmek için bazı püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Bisküvili irmik tatlısı için bazı püf noktaları için okumaya devam edebilirsiniz…

• İrmikli muhallebiyi koyu bir kıvama gelene kadar karıştırarak pişirin. • Bisküvili irmik tatlısını koyacağınız tatlı kalıbını irmikli muhallebiyi koymadan önce sudan geçirin ve suyunu süzün. Ardından irmikli muhallebiyi tatlı kalıbına dökebilirsiniz. • Bisküvili irmik tatlısını en az 2 – 3 saat kadar buzdolabına koyun ve dinlendirin. • Bisküvili irmik tatlısını servis ederken üzerine toz fıstık serpiştirebilirsiniz. Bunun yanı tarçın veya çikolatalı sos ile de tatlınızı süsleyerek servis edebilirsiniz.

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