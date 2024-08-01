Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bisikletle Türkiye turuna çıkan çift 97 günde Bitlis'e ulaştı

        Bisikletle Türkiye turuna çıkan çift 97 günde Bitlis'e ulaştı

        İstanbul'da yaşayan ve bisikletle Türkiye turuna çıkan emekli çift, 97 günlük yolculuğun ardından Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'dan bisikletleriyle başladıkları yolculukta birçok kenti gezen 67 yaşındaki Mehmet ve 57 yaşındaki eşi Duygu Kırkıcı, Van Gölü çevresini dolaşarak Tatvan'a geldi.

        • 2

          Mehmet Kırkıcı, güzergahları üzerindeki illerde tarihi ve doğal güzellikleri görmeye önem verdiklerini söyledi.

        • 3

          İstanbul'dan Bitlis'e 97 günde geldiklerini ifade eden Kırkıcı, şöyle konuştu:

        • 4

          "Bu seneki bisiklet turumuzu Türkiye'nin en doğusundaki şehre gelmek için planlamıştık. 'Gitmediğin, görmediğin köy senin değildir' felsefesiyle yola çıktık. Her yeri görmek amacıyla pedal çevirirken ana yolları kullanmadık.

        • 5

          40 kilometrede bir mola veriyoruz. Mola arasında yöre halkıyla sohbet ediyoruz. İnsanlar bize nereli olduğumuzu ve bisikletle yol gitmenin yorucu olup olmadığını soruyor. Hepimiz Türkiyeliyiz, 'Yorulmak için yola çıkan üçüncü adımda yorulur' diyoruz.

        • 6

          Pedal çevirirken yorulduğumuz anda durup birkaç kişiyle sohbet etmek, onlarla çay içmek tüm yorgunluğumuzu alıyor."

        • 7

          Duygu Kırkıcı ise eşiyle 9 yıldır sürekli bisiklet kullandıklarını ve ülkenin güzelliklerini tanımak için turlara çıktıklarını dile getirdi.

        • 8

          Türkiye'nin birçok yerini dolaştıklarını, insanlarla tanıştıklarını belirten Kırkıcı, "Van Gölü çevresine daha önce de gelmiştik ama detaylıca gezemediğimiz için Van'a özellikle yer ayırdık. Bu yaşta pedal çeviriyorum.

        • 9

          Kadınların sağlıklı yaşamı için bisiklet kullanmayı ve özellikle sporu öneriyorum. Çocuklarımıza da çöplerin dünyayı ne kadar kirlettiğini anlatıyoruz. Çevre bilinci ve temizliği çok önemli. Gelecek nesillere güzel bir dünya ve güzel bir Türkiye bırakmak için herkesin elinden geleni yapmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

        • 10

          İlçede 3 gün kalmayı planlayan çift, daha sonra Van'a hareket edecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Habertürk Anasayfa