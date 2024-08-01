Bisikletle Türkiye turuna çıkan çift 97 günde Bitlis'e ulaştı

Kadınların sağlıklı yaşamı için bisiklet kullanmayı ve özellikle sporu öneriyorum. Çocuklarımıza da çöplerin dünyayı ne kadar kirlettiğini anlatıyoruz. Çevre bilinci ve temizliği çok önemli. Gelecek nesillere güzel bir dünya ve güzel bir Türkiye bırakmak için herkesin elinden geleni yapmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.