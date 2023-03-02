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Trafik kazasında hayatını kaybeden spor fotoğrafçısı Onur Çam İstanbul'da toprağa verildi

İzmir'de bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden spor fotoğrafçısı Onur Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 02.03.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bisikletiyle seyir halindeyken kaza kurbanı olmuştu! Acı veda
Bisikletiyle seyir halindeyken kaza kurbanı olmuştu! Acı veda
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AA

İzmir'de, bisikletiyle karıştığı trafik kazasında yaşamını yetiren spor fotoğrafçısı Onur Çam, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA'da yer alan habere göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bisikletiyle giderken önünde fren yapan kamyona çarparak yaralanan, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çam için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazına Onur Çam'ın yakınları ve meslektaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Burada, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çam'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Amatör sporları desteklemek adına 2012'den bu yana spor fotoğrafçılığı yapan 55 yaşındaki Onur Çam, birçok spor organizasyonunda federasyonlar için görev almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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