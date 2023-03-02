Bisikletiyle seyir halindeyken kaza kurbanı olmuştu! Acı veda

AA'da yer alan habere göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bisikletiyle giderken önünde fren yapan kamyona çarparak yaralanan, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çam için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazına Onur Çam'ın yakınları ve meslektaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Amatör sporları desteklemek adına 2012'den bu yana spor fotoğrafçılığı yapan 55 yaşındaki Onur Çam, birçok spor organizasyonunda federasyonlar için görev almıştı.