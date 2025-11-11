Bisiklet yolu ağı genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeşil ulaşım hakkında açıklamada bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye’de ilk gerçekleştiren Bakanlık olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olarak son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını belirterek “6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştırarak kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Öte yandan ekolojik köprü ve bisiklet yolu gibi çevreci uygulamaları da hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Elazığ Diyarbakır Ayrımı-Sivrice İl yolu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Geçişi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi gibi farklı noktalarda Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdik, şu anda 38 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ Bakan Uraloğlu, çevreye duyarlı ulaşım projelerinde doğayla uyumu esas aldıklarını ifade ederek, ekolojik köprü çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, "Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergâhlarının sürdürülebilir biçimde yaşatılması hedefiyle mevcut karayolu ağında tespit edilen geçiş noktalarında ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Karayolu ekolojik köprüleri kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ganita ve Pazarkapı arasında ve Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda ekolojik köprü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni ekolojik köprü planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda (YHT) 2021 yılında yapımı tamamlanan ekolojik köprünün, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli-Pancarköy arası ile Kırklareli-Ağayeri arasında iki ekolojik köprü ile Edirne- Kabaağaç arasındaki ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda bir adet daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası” protokolünün imzalandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir yıl boyunca Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda; seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.” Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistem projelerinin de hem ulaşımı kolaylaştırdığını hem de fosil yakıt kullanımını azalttığına dikkati çekerek “Sadece Marmaray projemizle hizmete açtığımız 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik” açıklamasında bulundu. Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü desteklediklerini belirten Bakan Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında Türkiye’nin; karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumunda olduğunun altını çizdi.