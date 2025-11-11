Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.806,25 %0,16
        DOLAR 42,2330 %0,00
        EURO 48,9139 %0,21
        GRAM ALTIN 5.626,14 %0,77
        FAİZ 39,84 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 69,26 %0,99
        BITCOIN 105.362,00 %-0,23
        GBP/TRY 55,5064 %-0,26
        EUR/USD 1,1576 %0,16
        BRENT 64,33 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 9.198,73 %0,77
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bisiklet yolu ağı genişliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bisiklet yolu ağı genişliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdiklerini, 38 kilometrelik bisiklet yolunun ise yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, karayollarında 19 yeni ekolojik köprü planladıklarını ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ile yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdiklerini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 14:19 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet yolu ağı genişliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeşil ulaşım hakkında açıklamada bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye’de ilk gerçekleştiren Bakanlık olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olarak son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk” açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu ayrıca yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını belirterek “6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştırarak kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Öte yandan ekolojik köprü ve bisiklet yolu gibi çevreci uygulamaları da hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Elazığ Diyarbakır Ayrımı-Sivrice İl yolu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Geçişi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi gibi farklı noktalarda Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdik, şu anda 38 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ

        Bakan Uraloğlu, çevreye duyarlı ulaşım projelerinde doğayla uyumu esas aldıklarını ifade ederek, ekolojik köprü çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergâhlarının sürdürülebilir biçimde yaşatılması hedefiyle mevcut karayolu ağında tespit edilen geçiş noktalarında ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Karayolu ekolojik köprüleri kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ganita ve Pazarkapı arasında ve Erzurum Kuzey Çevre Yolu’nda ekolojik köprü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni ekolojik köprü planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) 2021 yılında yapımı tamamlanan ekolojik köprünün, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli-Pancarköy arası ile Kırklareli-Ağayeri arasında iki ekolojik köprü ile Edirne- Kabaağaç arasındaki ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda bir adet daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası” protokolünün imzalandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Bir yıl boyunca Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda; seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.”

        Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistem projelerinin de hem ulaşımı kolaylaştırdığını hem de fosil yakıt kullanımını azalttığına dikkati çekerek “Sadece Marmaray projemizle hizmete açtığımız 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik” açıklamasında bulundu.

        Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü desteklediklerini belirten Bakan Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında Türkiye’nin; karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        Habertürk Anasayfa