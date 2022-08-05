Birsen Tezer'den 'Kağıttan Kaptanlar'

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Bugün yayınlanan "Kağıttan Kaptanlar" adlı şarkı, sonbaharda müzikseverlerin beğenisine sunulması planlanan albümün ikinci projesi...

Sözü ve bestesi sanatçı Birsen Tezer'in kendisine ait şarkının düzenlemesinde Adem Gülşen, Birsen Tezer, Derin Bayhan, Emre Tankal, Orhan Deniz ile Tunç Öndemir yer alıyor.

Şarkının mixi Derin Bayhan, masteringi ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı. "Kağıttan Kaptanlar", 5 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.