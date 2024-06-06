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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Birsen Tezer 7 Haziran’da sahnede

        Birsen Tezer 7 Haziran’da sahnede

        Birsen Tezer, 7 Haziran'da Dorock XL Venue sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:29
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        Birsen Tezer 7 Haziran'da sahnede
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        Büyüleyici sesiyle Türkiye’nin en beğenilen caz yorumcuları arasında yer alan Birsen Tezer, 7 Haziran’da Dorock XL Venue’de sahne alacak. “Aşk Bu Değil" isimli şarkısıyla dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte “Babylon Bar Vol:2” albümünde yer alan Tezer, sevilen şarkılarını seslendirecek.

        İlk albümü “Cihan”ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (basgitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) eşliğinde “İkinci Cihan” albümünü dinleyenlerle buluşturdu.

        Birsen Tezer konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Birsen Tezer
        #Dorock XL Venue
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