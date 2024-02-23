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        Haberler Magazin Birol Güven, sinemanın fütürist müdürü - Magazin haberleri

        Birol Güven, sinemanın fütürist müdürü

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yönetmen Birol Güven getirildi. Güven, sinemanın fütürist müdürü oldu

        Giriş: 23.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:57
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        Sinemaya fütürist müdür
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven getirildi.

        BİROL GÜVEN KİMDİR?

        Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümü'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini, 1997'de profesyonelce yapmaya başladı ve MinT Motion Pictures adlı şirketi kurdu.

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        HANGİ YAPIMLARA İMZA ATTI?

        Fütürist akımını benimseyen Birol Güven, aynı zamanda, Fütüristler Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.

        Fütürizm Nedir?

        Fütürizm (Gelecekçilik), 20'nci yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış, modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı. Fütürizm akımını takip edenler, her türlü sanat alanında; özellikle resim, heykel, seramik, grafik tasarım, iç mimarlık, sanayi ürünleri tasarımı, edebiyat, müzik, tiyatro, film, tekstil, moda, mimarlık ve gastronomi alanında eserler verdi / veriyor.

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