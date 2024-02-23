Birol Güven, sinemanın fütürist müdürü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven getirildi.

BİROL GÜVEN KİMDİR? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümü'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini, 1997'de profesyonelce yapmaya başladı ve MinT Motion Pictures adlı şirketi kurdu. REKLAM

HANGİ YAPIMLARA İMZA ATTI? Fütürist akımını benimseyen Birol Güven, aynı zamanda, Fütüristler Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor. Fütürizm Nedir? Fütürizm (Gelecekçilik), 20'nci yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış, modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı. Fütürizm akımını takip edenler, her türlü sanat alanında; özellikle resim, heykel, seramik, grafik tasarım, iç mimarlık, sanayi ürünleri tasarımı, edebiyat, müzik, tiyatro, film, tekstil, moda, mimarlık ve gastronomi alanında eserler verdi / veriyor.

ÜNLÜ FÜTÜRİSTLER • Giacomo Balla (Ressam) • Umberto Boccioni (Ressam ve Heykeltıraş) • Anton Giulio Bragaglia (Ressam) • David Burliuk (Ressam) • Vladimir Burliuk (Ressam) • Mario Carli (Şair, Deneme ve Roman Yazarı, Diplomat ve Gazeteci) • Carlo Carrà (Ressam) • Ambrogio Casati (Ressam) • Primo Conti (Ressam) • Tullio Crali (Ressam) • Luigi De Giudici (Ressam) • Fortunato Depero (Ressam) • Gerardo Dottori (Ressam, Şair ve Sanat Eleştirmeni) • Filippo Tommaso Marinetti (Şair) • Vladimir Mayakovsky (Şair) • Angiolo Mazzoni (Mimar) • Aldo Palazzeschi (Yazar) • Giovanni Papini (Yazar) • Luigi Russolo (Ressam ve Müzisyen) • Antonio Sant'Elia (Mimar) • Hugo Scheiber (Ressam) • Gino Severini (Ressam) • Bela Kadar (Ressam) • Mario Sironi (Ressam) • Ardengo Soffici (Ressam ve Yazar) • Nâzım Hikmet (Yazar ve Şair)