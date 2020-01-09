İHA

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 kişi, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Kayaboğazı köyü Kırcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alıp, sohbet eden iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından çıkan kavgada H.K., arkadaşı Yaşar Gümüş'ü (42) av tüfeği ile vurdu. Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, H.K.'yi gözaltına aldı.