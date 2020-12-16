"SONRA KONUŞSAK OLUR MU?"

35 yaşındaki oyuncu, "Şu an tam antrenmanın ortasındayım. Sporumu bitirip, sete yetişmem gerekiyor. Sonra konuşsak olur mu?" diyerek, gazetecilerden izin istedi.

Birkan Sokullu, daha sonra sevgilisi ile yürüyüş yapmaya devam etti.