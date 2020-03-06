Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberinde göre; Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen oyuncular Birkan Sokullu, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Beraber akşam yemeği yiyen oyuncular, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Her şey çok güzel gidiyor. Dostlarımızla birlikte bir akşam yemeği yedik. Evimize gidiyoruz" diyerek oradan ayrıldılar.